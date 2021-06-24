Білорусь: іноземні дипломати зробили заяву щодо суду в Гомелі над політв’язнями

Дипломати Європейського союзу, Великобританії та США прибули до білоруського Гомеля 24 червня для підтримки політичних в’язнів Миколи Статкевича, Сергія Тихановського, Ігоря Лосика, Дмитра Попова, Володимира Цигановича та Артема Саковим.

Група дипломатів зазначила, що, як і у випадку з політичними в’язнями Павлом Северинцем, Євгеном Афнагелем, Павлом Юхневичем, Максимом Вінярським та Андрієм Войничем, білоруська влада «відмовилася забезпечити прозорість судового розгляду, родичам ув’язнених, іншим представникам громадськості та дипломатам було відмовлено у праві бути присутніми на суді».

«Право на публічний суд закріплено в декількох міжнародних документах з прав людини, включаючи Загальну декларацію прав людини як основний спосіб забезпечення справедливості та неупередженості. Наші уряди продовжують закликати до негайного і безумовного звільнення всіх політичних в’язнів Білорусі. Ми солідарні з політичними в’язнями, їхніми сім’ями і друзями та народом Білорусі у їх вимозі до верховенства права та демократичного управління», – йдеться у спільній заяві.

Сьогодні в білоруському Гомелі на території СІЗО №3 у закритому режимі проходить суд над Миколою Статкевичем, Сергієм Тихановським, Ігорем Лосиком, Дмитром Поповим, Володимиром Цигановичем та Артемом Саковим. Суд проходить приблизно через рік після затримання кожного з них.

Ігор Лосик – консультант Радіо Свобода, був затриманий 25 червня 2020 року. Він провів у в’язниці майже рік до суду. Усі інші фігуранти перебувають в ув’язненні з кінця травня – початку червня 2020 року. Лосику загрожує до 12 років в’язниці – його звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі та організації масових заворушень.

Раніше президент Радіо Свобода – Радіо Вільна Європа Джеймі Флай закликав до негайного звільнення Ігоря Лосика та «припинення систематичного переслідування журналістів білоруським режимом».