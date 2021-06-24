МЗС анонсувало авіарейси з Греції для українців після зупинки роботи туроператора

Протягом 25 і 26 червня з Греції відбудеться кілька авіарейсів, якими громадяни України можуть повернутися додому, повідомляє Міністерство закордонних справ.

За повідомленням, рейси відбудуться за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ.

Як пояснюють у міністерстві, дипломатичні відомства долучилися до організації цих рейсів після того, як грецька туристична компанія Mouzenidis Travel тимчасово зупинила роботу.

«Посольство в Афінах та консульство України в Салоніках разом з Державним агентством розвитку туризму та українськими туроператорами працюють над вирішенням труднощів із поселенням в готелях та поверненням наших туристів на батьківщину», – повідомляє МЗС.

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МЗС оприлюднило контакти, за якими українці, які потребуть допомоги з поверненням із Греції, можуть звернутися до посольства України в Афінах і консульства в Салоніках. У відомстві радять клієнтам Mouzenidis Travel перед поїздкою до цієї країни зв’язуватися з готелем, аби перевірити, чи придбаний тур дійсний.

Оператор Mouzenidis Travel 17 червня повідомив, що у зв’язку з «з операційними та технічними можливостями» до 26 червня припиняє прийом і обслуговування нових клієнтів на території Греції. При цьому компанія пообіцяла туристичне обслуговування тим подорожувальникам, які вже вирушили в тур. 24 червня стало відомо, що зупинка роботи триватиме щонайменше до 31 липня.