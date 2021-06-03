Загибель 12-річного школяра змусила посилити заходи безпеки біля водоспаду у Карпатах

ЛЬВІВ – Після загибелі 12-річного учня львівської школи під час екскурсії на водоспаді Кам’янка, що на Львівщині, чимало освітніх закладів відмовляються від організації шкільних поїздок або ж запровадили нові правила. Тим часом поліція порушила кримінальне провадження у зв’язку зі смертю дитини і з’ясовує причини трагічного випадку.

Як уберегти дітей від небезпеки? Чи потребують змін правила організації шкільних екскурсій, походів?

2 червня екскурсійна група у складі 44 учнів львівської школи, трьох вчителів і двох батьків, приїхала на водоспад Кам’янка, що у Карпатах, неподалік міста Сколе. 12-річний школяр, роблячи селфі, виліз на каміння, послизнувся, впав униз водоспаду, зачепившись за дерево. Дитина перебувала під водою. Рятувальники, щоб витягнути школяра, розпиляли дерево. На жаль, хлопець помер до приїзду медиків.

Це перша така рятувальна операція

«Чи дерево зіграло фатальну роль, чи спричинило смерть дитини? Якби дитина не зайшла занадто близько до водоспаду, не переступила за обгородження, цього б не сталося. Якби дитина впала з цієї висоти просто у воду, то вдарилась би у камінь і теж міг бути смертельний випадок. На цьому водоспаді рятувальники вперше надавали допомогу, це перша така рятувальна операція, на жаль, трагічна», – каже Радіо Свобода Віталій Туровцев, керівник пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

За фактом загибелі школяра поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

Двоє вчителів перебувають у лікарні. Один намагався врятувати дитину, а вчителька отримала серцевий напад через смерть учня і перебуває у важкому психоемоційному стані.

В управлінні освіти Львівської міської ради проводять власне службове розслідування. Начальниця управління Зоряна Довганик в коментарі Радіо Свобода зауважила, що виїзд екскурсійної групи був організований з належною кількістю супроводжуючих осіб.

Повинні дотримуватися інструкції

«Усі школи діють відповідно до «Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю». Вони повинні дотримуватися цієї інструкції, хто керівник групи, скільки сурпроводжуючих, якого віку діти і до того формують список і організовують екскурсії. Було п’ятеро супроводжуючих осіб і це відповідно до норми. Наразі немає попередніх результатів роботи комісії», – повідомила Зоряна Довганик.

Згідно з інструкцією щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, до складу групи, що здійснює екскурсію, подорож, може входити від 10 до 40 учасників віком від 6 років, керівний склад групи призначається із розрахунку: один керівник та один заступник керівника на кожні 25 учасників та додатково один заступник керівника на кожні наступні 10 учасників.

Управління освіти через трагічну загибель школяра зобов’язало школи «посилити контроль за збереження життя і здоров’я вихованців; за організацією екскурсій, походів; вжити дієві заходи щодо забезпечення життя та здоров’я дітей у місцях відпочинку і літніх таборах під час проведення зборів та екскурсій; провести інструктажі щодо дотримання пожежної безпеки, електробезпеки та інших норм; провести розмови з батьками». Однак це дуже узагальнені вимоги. Кожна школа самостійно ухвалює рішення про відпочинок школярів спільно з батьками. Після загибелі учня деякі школи відмовились від проведення екскурсій, оскільки вчителі бояться везти дітей у мандрівку, а частина шкіл готова організувати виїзд, якщо кожну дитину супроводжуватиме хтось із батьків чи напише письмову згоду про супровід іншої особи.

Олександр Козловський, директор загальноосвітньої школи східних мов і бойових мистецтв «Будокан» у Львові, має великий досвід організації поїздок школярів, спортсменів. Він вважає, що відмовлятися від шкільних мандрівок і екскурсій – неправильно, але при цьому безпеці дітей потрібно приділяти велику увагу.

Варто перейняти досвід

«Не вивозити дітей у гори, на море, на змагання – це маразм, але треба організувати безпечний виїзд. Варто перейняти досвід однієї з успішних європейських країн. Наприклад, Польщі. Люди, які супроводжують групи, мають усвідомлювати, що вони 24 години пильнують за дітьми і їх супроводжують. На таку роль підходять далеко не всі вчителі, батьки. В Україні страшна статистика щодо дитячої смертності під час походів, у таборах, тому не паперами слід обкладатися, а переймати добрий досвід. Все має бути безпечно, починаючи від перевірки транспортного засобу, закінчуючи організатором, супроводом», – говорить Олександр Козловський.

Говоріть з дітьми

А ще, за порадою доктора психологічних наук Галини Католик, батьки повинні розповідати дітям про різні небезпеки, з якими вони можуть зіштовхнутися у житті.

Оберігати і застерігати потрібно

«Нічого кращого, як бути з дітьми, говорити з ними, ділитися своїм життєвим досвідом немає. Діти добре засвоюють приклад батьків, як ті дали собі раду при зустрічі з небезпекою. Шкільні екскурсії корисні для дітей, бо це спілкування, живий досвід взаємодопомоги, здобування досвіду походів, це здружує, виробляє риси взаємовиручки, що основне у нашому у житті. Звісно, важко передбачити поведінку підлітка, це вік турбулентності, то велика, то мала дитина, а що ввімкнеться, яка позиція, у який час, у який момент – точно не знаємо. Певні вікові особливості закодовані природою, але те, що треба спілкуватися з дітьми, мандрувати з ними – це дуже добре, це моменти задоволення і щастя. На жаль, трагічні випадки будуть і від цього нікуди не подінешся, але оберігати і застерігати, безумовно, потрібно», – наголосила психолог Галина Католик.

Водоспад Кам’янка є частиною Національного природнього парку «Сколівські бескиди», який перебуває у підпорядкуванні управління лісового та мисливського господарства Державного агенства лісових ресурсів України. Біля водоспаду є обгородження, натягнутий металевий трос, через який не можна переступати, але такі міри безпеки потребують заміни і це визнає директор парку Василь Приндак.

Треба додаткове металеве обгородження

«Треба додаткове металеве обгородження, інформативні стенди. Ми самі під такі речі виділяємо кошти. Але ми не можемо забезпечити безпеку всіх. Чи часто травмуються люди? Такого трагічного випадку ми ще не мали, люди падали,але щоби так травмувалися, то ні. Маємо розуміти, що природа наскількикрасива, настільки і небезпечна», – каже Радіо Свобода директор Національного природнього парку «Сколівські бескиди» Василь Приндак.

Сьогодні Сколівська міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити заходи безпеки біля водоспаду, тобто встановити додаткові стовпці, інформаційні таблички.

Скільки людей щодня відвідують це відоме туристичне місце у Карпатах керівник парку не сказав. Вхід на територію платний, але другий день після загибелі школяра, каса не працювала. Смерть дитини не відлякала туристів. Сюди сьогодні постійно приїжджали, як дорослі, так дитячі екскурсійні групи.