З початку року в Україні сталося майже півтори сотні суїцидальних випадків серед підлітків – ОГП

В Україні стрімко збільшується кількість спроб суїциду серед підлітків, заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. За її словами, цьогоріч лише за п’ять місяців року сталося 149 суїцидальних випадків.

«І це неприпустимо, що розслідування таких фактів здебільшого зводиться лише до формального збирання доказів про відсутність насильницьких дій щодо дітей. Упродовж 2020-2021 років жодній особі про підозру за фактом доведення дитини до самогубства не повідомлялося. Лише у 2019 році правоохоронці спромоглися скерувати до суду одне таке провадження на Харківщині. І це у той час, коли в Україні все частіше говорять про «групи смерті», адміністратори яких свідомо доводять підлітків до самогубств. Водночас, поширення інформації про існування таких груп призводить до того, що діти самі їх створюють», – сказала Венедіктова.

Вона також навела дані, які стосуються дитячої злочинності.

Так, каже Венедіктова, цьогоріч більш ніж на чверть зменшилася кількість вчинених підлітками злочинів та на 21% – неповнолітніх, які скоїли кримінальні правопорушення. Упродовж останніх років є тенденція до зниження дитячої злочинності в середньому на 9%, водночас щороку щонайменше три тисячі дітей вчиняють протиправні діяння, половина з яких – тяжкі та особливо тяжкі, констатує генпрокурор.

«Динаміка кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, вчинених стосовно дітей, свідчить: у 2020 році кількість таких злочинів збільшилася на 9%, у 2021 – уже на третину. Більше ніж наполовину минулого року зросло число дітей, потерпілих від зґвалтувань, а у 2021 році – майже на чверть. У більшості випадків сексуальне насильство над дітьми вчиняється особами з їх близького оточення, щонайменше 30% з них – родичі неповнолітніх», – вказують в ОГП.

За даними відомства, із загальної кількості потерпілих від кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством, щороку в середньому 7% – це діти.

1 червня у світі відзначають День захисту дітей.