За перші чотири місяці 2021-го в Україні сталося 126 підліткових самогубств або спроб – Денісова

З початку 2021 року до кінця квітня в Україні зафіксували 126 випадків підліткових самогубств або спроб самогубств, заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 28 травня.

Про це вона повідомила на основі даних Національної поліції. Денісова звернула увагу на те, що ця цифра більша за кількість випадків загибелі підлітків через самогубства в 2020 році.

«За 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків!» – зазначає омбудсменка.

Серед причин спроб самогубств серед дітей Денісова називає сварки з родичами, цькування з боку однокласників або в соцмережах.

«За отриманою 26 травня інформацією зі ЗМІ щодо випадку, який стався у Львові, де через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина, мною направлено акт реагування до Львівського міського голови з вимогою щодо повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги», – зазначає уповноважена.

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Вона закликала Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, а також Національну поліцію вжити заходів на «попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах».

Днями міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що МОН відпрацьовує разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим механізми боротьби з насильством та суїцидами в школах.