Стан здоров’я політв’язня Марченка погіршується – омбудсмен

Стан здоров’я українця Олександра Марченка, якого у Росії засудили до 10 років ув’язнення за «шпигунство», погіршується. Він не отримує необхідних ліків. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Він потребує гормональної терапії, яку йому було призначено після видалення щитоподібної залози. Попри те, що рідні та адвокати передають необхідні медпрепарати, адміністрація виправної установи Олександрові їх не надає. Протягом місяця, що він перебуває в «ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю», йому не було здійснено кваліфікований медогляд», – написала Денісова.

Вона наголосила, що ситуація зі здоров’ям Марченка може ускладнитися, адже попри його самопочуття, політв’язня вже двічі поміщали у штрафний ізолятор – загалом на термін 15 діб.

«Вищевказані дії керівництва виправної колонії розцінюються як катування або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження та є прямим порушенням статті 3 Конвенції та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН. Звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав Олександра Марченка, а саме: провести повне медичне обстеження, надати відповідний комплекс лікування, сприяти в отриманні необхідних медпрепаратів, а також перевірити правомірність поміщення його у ШІЗО», – написала Денісова.

Марченка, якого затримали в окупованому Донецьку в 2018 році і передали до ФСБ в Росію, в листопаді 2020 року засудили на 10 років в’язниці.

Читайте також: 10 років за «шпигунство» – українця викрали та передали ФСБ (рос.)