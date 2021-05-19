Що стоїть за самогубством Данила Родікова?

18 травня у лікарні від травм несумісних із життям помер 15-річний Данило з багатодітної родини Володимира та Діани Родікових, життя яких у березні забрав COVID. Хлопець вкоротив собі віку, стрибнувши з мосту. Хто винен у смерті підлітка, і хто має нести відповідальність за дитячі самогубства ?

17 травня о 7-й годині ранку 15-річний хлопець пішов з дому у селі Липовий Скиток, що на Фастівщині, попередньо написавши про те, що має намір покінчити життя самогубством, повідомила на своїй сторінці у фейсбуці поліція Київської області. За словами правоохоронців, до пошуку зниклого юнака були залучені оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські, підключили аеророзвідку національної поліції.

Правоохоронці встановили, що напередодні самогубства Данило Родіков залишив у соцмережах відеозвернення, в якому він попереджав про свої суїцидальні наміри.

Не через школу я так вирішив вчинити. Не через те, що мене хтось булить. Такого немає

«Не через школу я так вирішив вчинити. Не через те, що мене хтось булить. Такого немає», – розповів Данило у фрагменті запису, яке оприлюднила поліція (наразі це відео недоступне).

Як видно із записів відеокамер, у смт. Калинівка він перевдягнувся і викинув старий одяг. Хлопець стрибнув з мосту на бетонний тротуар. У важкому стані його ушпиталили.

Поліція порушила кримінальну справу за ст. 120 (доведення до самогубства).

Які причини трагедії?

Смерть неповнолітнього схолихнула мережу.

«Чому так сталося??? Хто винен!!! Хто не зберіг дитину, хто не захистив??» – запитує директор київського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Наталія Ібрагімова.

«Дитина не піде кидатись з моста просто так від нефіг делать! – обурюється інша користувачка. – Хто буде нести відповідальність за всіх дітей Володі та Діани Родікових? Невже ця трагедія проковтнеться, забудеться і лишиться безнаказаною?»

Багатодітна сімֹ’я переселенців з Донецької області Володимира та Діани Родікових виховували виховували 13 дітей – п’ятеро рідних і 8 всиновлених. Спочатку родина проживала у с. Гатне Київської області, а у 2017 році вони переїхали у великий будинок у с. Липовий Скиток, що біля Фастова.

21 березня від коронавірусу помер Володимир Родіков, а через тиждень – його дружина, залишивши сиротами неповнолітніх дітей.

За твердженням односельців, діти з родини Родікових багато натерпілися: спершу вони пережили трагедію у власних сім’ях, згодом зустріли війну, вимушене переселення, і лише почали відчувати смак мирного життя, як втратили одразу обох батьків.

Говорити про ймовірні мотиви самогубства Данила Родікова поки зарано, зауважила у коментарі Радіо Свобода співголова ВГО «Служба захисту дітей», екскерівник Управління забезпечення діяльності Уповноваженого президента з прав дитини Людмила Волинець. За її словами, вона глибоко вражена і обурена тим, що сталося, оскільки передчувала трагедію.

«Було очевидним, що це відбудеться. Не могла, звісно, передбачити, з якою дитиною це трапиться, але, що це неминуче, знала точно. Неетично над труною дитини зараз про це говорити», – наголосила Людмила Волинець.

Про високі цифри дитячих суїцидів на тлі мовчання влади

У 2021 році в Україні зафіксували сплеск спроб самогубств серед неповнолітніх, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, виступаючи на форумі «Жінки проти насилля і війни».

За її словами, від початку року вже зареєстровано 90 подібних випадків.

«В країні цьогоріч ми всі спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків. Тільки цього року зареєстровано 90 суїцидальних випадків. В той час як за весь минулий рік 123, за 2019 рік – 111», – наголосила Ірина Венедіктова.

Минулого року у прийомних сім’ях померло 12 дітей, з них п’ятеро наклали на себе руки. Одна дитина була вбита

За даними Людмили Волинець, минулого року семеро неповнолітніх з дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей закінчили життя самогубством. Міністерство соціальної політики лише накопичує статистику, проте не зробило жодного глибокого аналізу реальних причин бодай по одній із цих трагедій.

«Минулого року у прийомних сім’ях померло 12 дітей, з них п’ятеро наклали на себе руки. Одна дитина була вбита. Решта померли внаслідок захворювань. Загалом у будинках сімейного типу перебуває 260 дітей з інвалідністю. Якщо ми маємо таку страшну картину, але не робимо висновків по ній, то виникає питання – нащо міністерство тоді збирає ці дані, не аналізуючи їх? Сім випадків скоєних суїцидів – це вже системне явище», – зауважила експерт із захисту прав дітей.

Однією з причин різкого стрибка статистики щодо підліткових самогубств у будинках сімейного типу є знищення соціального супроводу прийомних сімей, зазначає Людмила Волинець. Влада так захопилась створення національної соціальної сервісної служби, що у гонитві за розбудовою нової системи не помічає такого «дріб’язку», як дитячі життя.

Щоб попередити наступні випадки, необхідно проводити кропітку роботу із виявлення подібних фактів у минулому цих дітей: чи були у них суїцидальні спроби, коли вони жили з біологічними батьками чи зֹ’явилися згодом, чи були ці неповнолітні жертвами сексуального або фізичного насильства.