Отруєння і падіння з багатоповерхівок. Що стоїть за низкою підліткових самогубств?

Україною прокотилася хвиля дитячих самогубств. Неповнолітні вистрибували з вікон багатоповерхівок і випробовували на собі дію ліків. Поки триває слідство і поліція встановлює мотиви вчинків, громадськість висуває свої версії, що могло підштовхнути підлітків скоїти суїцид.

За три тижні щонайменше п’ятеро дітей в Києві і області наклали на себе руки, вистрибнувши з вікон багатоповерхівок. У Дарницькому районі Києва на смерть розбилась 15-річна дівчина, впавши з балкону 16-го поверху, повідомляють на своїй фейсбучній сторінці столичні правоохоронці.

Перед цим низка подібних трагічних випадків трапилась у Голосіївському, Шевченківському районах столиці, а також у селищі Чайки під Києвом. Рідні і близькі загиблих не виключають, що вони могли стати жертвами так званих «груп смерті» в інтернеті, які змушують неповнолітніх вкоротити собі віку.

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що є підстави вважати, що дитячі самогубства пов'язані з небезпечними «іграми» в мережі.

«Небезпека в інтернеті більша, ніж здається. Діти можуть не розуміти наслідків своїх дій, можуть вважати розвагою те, що призводить до катастрофічних наслідків. Поговоріть зі своїми дітьми про небезпеку онлайн! Нагадайте дітям про важливі правила користування інтернетом і соціальними мережами», – закликав дитячий омбудсмен.

Ювенальна поліція на сторінці у фейсбуці надає рекомендації батькам, як попередити суїцидальні настрої дітей.

Де шукати «Синього кита»?

Однією з причин збільшення кількості суїцидальних випадків серед підлітків називають вплив на них інтернет-спільнот. Проте консультант з інформаційної безпеки Аліна Елєвтєрова не ставить цю версію на перше місце.

На її думку, за рівнем безпечності всесвітня мережа мало чим відрізняється від публічного простору: в обидвох можна знайти як гарний контент, так і негативну інформацію. Що стосується «Синього кита», то нині немає жодного прямого доказу, який би підтвердив його руйнівний вплив, принаймні в тому вигляді, в якому ця гра змальована у медіа.

«Ця легенда (про «Синього кита» – ред.) родом із Росії. Ще у 2016 році вийшло розслідування у «Новій газеті», яке було присвячене цій темі.

Після публікації в Росії почали ухвалювати законопроєкти, спрямовані на обмеження інтернету під егідою захисту дітей

Після публікації в Росії почали ухвалювати законопроєкти, спрямовані на обмеження інтернету під егідою захисту дітей. Тобто можемо говорити, що в такий спосіб просто намагалися запровадити цензуру у віртуальному просторі», – зауважила Аліна Елєвтєрова у розмові з Радіо Свобода.

Фахівці припускають, що на хвилі популяризації історії про «Синього кита», в інтернеті почали з’ְявлятися групи, які експлуатували тему «страшилок», залучали до себе молодь і продавали рекламу. Але існування таких спільнот не може спричинити навалу дитячих самогубств, наголошує Аліна Елєвтєрова. Вони можуть лише підштовхнути вразливих підлітків до самоушкодження.

«Я не вважаю, що існує якась віртуальна секта, яка доводить підлітків до самогубства. Принаймні, в Україні поки цього не довели. Раніше, пригадую, передавалися з вуст в уста історії про «Чорну руку» чи «Пікову даму», нині це осучаснилось і перемістилося у віртуальний простір.

Єдина відмінність полягає в тому, що інтернет дозволяє добитись стійкого емоційного залучення у цей контент, бо можна показати страшні фотографії чи відео», – розповідає консультантка з цифрової безпеки.

Несприйняття рідними і соціальна ізоляція

За офіційною статистикою, за останні кілька років в Україні зросла кількість дитячих самогубств. Щороку накладають на себе руки близько 100 неповнолітніх, проте, кажуть експерти, ця цифра може бути вищою, адже суїциди часто «списують» на нещасні випадки.

На відміну від дорослих, соціально-економічна ситуація в державі чи зміна сезонів не впливають на суїцидальні настрої підлітків, прокоментувала Радіо Свобода психолог Ольга Руденко. Як правило, в основі лежить відсутність розуміння і несхвалення дій неповнолітніх з боку родини і колективу.

«Сама проблема непорозуміння притаманна підлітковому віку. Але це не означає, що всі неповнолітні схильні до суїциду. Діти зі ще не сформованою психікою не можуть знайти тонку межу між реальністю і вигадкою.

Їм здається, що у грі зі смертю, вони можуть вчасно зупинитися, але це не так

Їм здається, що у грі зі смертю, вони можуть вчасно зупинитися, але це не так. Я працювала з такими підлітками, бачила, що лише реальний факт смерті однолітка впливає на них, вони усвідомлюють це», – каже психолог.

На думку фахівців, соцмережі є лише відображенням реального життя. Підліткам часто не пояснюють, що ніхто не може образити їх чи до чогось примусити у віртуальному просторі, а також не вчать, як протидіяти «хейту».

Крім цього, в українському суспільстві, як правило, не прийнято відкрито обговорювати непрості етичні питання, а також наголошувати на цінності людського життя.