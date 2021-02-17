Отруєння у Боярці: відкрите кримінальне провадження щодо доведення до самогубства

За фактом отруєння двох школярок у Боярці було відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства неповнолітніх осіб).

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюватимуть ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури.

«На даний час розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії, направлені на повне та об'єктивне дослідження всіх обставин трагічної події», – мовиться у повідомленні прокуратури.

Як раніше повідомили у поліції, дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці «Дротаверин» і вжили кожна по 40 таблеток в приміщенні школи. Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці.

За даними поліції, медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доправили до медичного закладу. Наразі життю дівчини нічого не загрожує. Причиною смерті школярки у прокуратурі назвали отруєння великою кількістю препарату «Дротаверин», що призвело до зупинки серця, внаслідок різкого падіння артеріального тиску.

Поліцейські встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали лікарський препарат дітям.