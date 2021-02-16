У ліцеї в Боярці дві школярки отруїлися невідомими речовинами, одна з них померла – ОДА

У Боярці на Київщині в академічному ліцеї «Гармонія» дві учениці сьомого класу 16 лютого отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла, повідомила Київська обласна державна адміністрація (ОДА).

«Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись. На жаль, одну дівчинку не вдалося врятувати. Натомість друга школярка перебуває в лікарні в стані середньо стабільному», – йдеться в повідомленні.

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку, додали в ОДА.

На місці вже працює поліція.