Поліція про отруєння школярок у Боярці: подивилися відео з закликом спробувати медпрепарат

Поліція Київської області повідомляє, що дві семикласниці, учениці ліцею в Боярці, про отруєння яких повідомляли 16 лютого, вживали медичний препарат «Дротаверин», внаслідок чого одна з них померла.

«Попередньо встановлено, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці «Дротаверин» і вжили кожна по 40 таблеток в приміщенні школи. Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доправили до медичного закладу. Наразі життю дівчини нічого не загрожує.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, кіберполіція і ювенальна превенція поліції Київщини. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії, опитують свідків. Поліцейські встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали лікарський препарат дітям», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що враховуючи те, що препарат «Дротаверин» є аналогом препарату «НО-ШПА» і відпускається без рецепту, слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям та до Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації щодо запобігання таких порушень у майбутньому.

Про отруєння двох школярок у Боярці і смерть однієї з них 16 лютого повідомляла Київська ОДА.