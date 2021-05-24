МОН про насильство та суїциди в школах: механізми боротьби відпрацьовуємо з Аваковим

Міністерство освіти і науки відпрацьовує разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим механізми боротьби з насильством та суїцидами в школах, повідомив голова МОН Сергій Шкарлет в інтерв’ю «РБК-України».

За його словами, для забезпечення безпеки за кожною школою закріпили поліцейського. Крім того, разом з МВС і Національною поліцією готують меморандум, який передбачатиме роботу ювенальної поліції.

Шкарлет підкреслив, що поліція розглядається як партнер, як захисник прав і свобод всіх учасників освітнього процесу від агресивних проявів і спалахів прихованої агресії.

«По-друге, після нехороших історій із «Синім китом» (суїцидальні групи в соціальних мережах – ред.), таблетками, квестами і самогубствами (це кричущі випадки) ми з Арсеном Аваковим сьогодні дуже щільно співпрацюємо над тим, щоб відпрацювати механізми, що посилюють профілактику», – наголосив Шкарлет.

Він додав, що в Україні з’являться освітні курси для дітей і батьків в частині соціальних мереж, а також посилять комунікацію з питання поведінки дітей в цих мережах.