У Фонді соцстрахування розповіли, скільки людей скористалися путівками до санаторіїв під час карантину

З 1 січня 2020 року до 1 травня 2021 року путівками на санаторно-курортне лікування забезпечили 3 167 потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та 71 особу, що супроводжувала таких людей. Про це повідомили у Фонді соціального страхування України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Відповідно до укладених тристоронніх договорів з 1 січня 2020 року до 1 травня року путівками на санаторно-курортне лікування забезпечено 3 167 потерпілих та 71 особа, що супроводжувала потерпілих, яким за висновком МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія – ред.) визначено потребу в супроводі», – мовиться в повідомленні.

У фонді розповіли, що путівки надавали за такими профілями лікування:

захворювання нервової системи – 1 335 потерпілих та 9 супроводжуючих осіб;

захворювання опорно-рухового апарату – 973 потерпілих та 15 супроводжуючих осіб;

захворювання органів дихання – 710 потерпілих та 1 супроводжуюча особа;

захворювання органів зору – 49 потерпілих та 4 супроводжуючі особи;

захворювання хребта та спинного мозку – 46 потерпілих та 38 супроводжуючих осіб;

лікування наслідків опіків – 22 потерпілих та 4 супроводжуючі особи;

захворювання органів травлення – 14 потерпілих;

захворювання системи кровообігу – 11 потерпілих;

захворювання урологічного профілю – 6 потерпілих;

захворювання шкіри – 1 потерпілий.

У відомстві додали, що найбільшу кількість тристоронніх договорів уклали з такими закладами:

ТОВ «Санаторій «Сонячний» – 505 потерпілих;

ТОВ «Санаторій Арктика» – 240 потерпілих та 2 супроводжуючі особи;

ПрАТ «Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид» – 237 потерпілих та 3 супроводжуючі особи;

ДП «Клінічний санаторій «Авангард» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» – 219 потерпілих та 5 супроводжуючих осіб;

ТОВ «Українська готельна група «Санаторій Алмаз» – 156 потерпілих та 1 супроводжуюча особа;

ТОВ «Багатопрофільний санаторій «Сартус» – 142 потерпілих та 5 супроводжуючих осіб;

ДП «Клінічний санаторій «Карпати» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» – 140 потерпілих;

ДП «Санаторій Славутич» імені Б.В. Пашковського ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» – 138 потерпілих;

ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» – 136 потерпілих та 24 супроводжуючі особи;

Санаторій «Східницькі Карпати» Громадської організації інвалідів «Прометей» – 125 потерпілих та 1 супроводжуюча особа;

Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» – 115 потерпілих та З супроводжуючі особи;

Відокремлений підрозділ «Оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник» Державного підприємства «Львіввугілля» – 115 потерпілих.

«Для порівняння, відповідно до укладених тристоронніх договорів у 2019 році путівками на санаторно-курортне лікування забезпечено 10 058 потерпілих та 379 осіб, що супроводжували потерпілих, яким за висновком МСЕК визначено потребу в супроводі», – йдеться в повідомленні.

У фонді зауважили, що на 2021 рік бюджетом фонду передбачено витрати на санаторно-курортне лікування потерпілих у сумі 169,85 млн грн.

Фонд соціального страхування України фінансує витрати для потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на медичну та соціальну допомогу, у тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний догляд, побутове обслуговування, протезування, медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо