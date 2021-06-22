Вірменський «коньяк» знятий з продажу, оскільки ЄС обіцяє $ 3,5 мільйона, щоб відмовитися від цієї назви
Виробники вірменського бренді кажуть, що не знають, як саме продавати свої відмічені нагородами спиртні напої, відомі більшості споживачів як «коньяк», оскільки угода ЄС, що забороняє використання цього слова, вступає в силу.
Виробники вірменського коньяку повинні припинити називати свій напій «коньяк» до 2032 року в обмін на виплату в розмірі 3 мільйонів євро (3,5 мільйона доларів) в рамках угоди з ЄС, підписаної в Єревані 10 червня. Угода також передбачає, що виробники ігристого вина у Вірменії також повинні відмовитися від вживання терміну «шампанське» протягом чотирьох років.
Парламент Вірменії оголосив, що угода спрямована на «сприяння плавному та ефективному припиненню використання географічного позначення «коньяк» у Європейському Союзі для товарів, що походять з Республіки Вірменія, а також на підтримку розвитку нової назви вірменського «коньяку».
Угода може істотно вплинути на виробників коньяку у Вірменії, оскільки близько 7,5 відсотків – або 250 мільйонів доларів на рік – експорту кавказької країни складають «міцні напої».
У Росії, де продається близько 79 відсотків експорту вірменського бренді, кавказький спирт вважається елітним «коньяком», який набагато дешевше французького оригіналу. У московських магазинах більшість добре витриманих вірменських коньяків коштують щонайменше на 90 відсотків дешевше, ніж їхні французькі аналоги.
Російськомовні рідко використовують слово «бренді» для позначення будь-якого дистильованого виноградного лікеру, і вірменські виробники в даний час вирішують, як продавати свій напій росіянам.
На веб-сайтах найвідоміших брендів Вірменії останнього тижня слово «коньяк» перестало вживатися, в той час як деякі дрібніші лейбли продовжують використовувати це слово в своєму онлайн-брендингу.
Прес-секретар Єреванського коньячного заводу, який експортує знамениту марку «Арарат», повідомила Радіо Свобода, що вірменські виробники «обговорюють» можливу зміну назви, але «на даний момент немає ніяких істотних варіантів». Вона додала, що «ще рано обговорювати можливі наслідки» мовних змін на російськомовному ринку.
Коньяк – це різновид бренді, названий на честь регіону, де він виробляється, на південному заході Франції. Виробникам бренді в ЄС за межами регіону Коньяк законом заборонено використовувати термін «коньяк».
Вперше вірмени почали масове виробництво бренді в 1887 році, використовуючи методи, запозичені у французьких винокурень. Гладкі суміші вірменських сортів винограду з відтінком ванілі, вирощені на рівнинах біля підніжжя гори Арарат, незабаром завоювали міжнародне визнання. Згідно з численними звітами французькою та англійською мовами, в 1902 році французькі судді дали принаймні одній компанії право називати свій лікер «коньяком» після того, як вона перемогла французькі оригінали у престижному конкурсі.
Джозеф В. Мікаллеф, американський письменник і політичний оглядач, який багато писав про вина і спиртні напої, підтвердив Радіо Свобода, що провідним вірменським виробникам було надано дозвіл на використання позначення «коньяк» на початку 1900-х років, але він каже, що дозвіл було скасовано після Другої світової війни і «насправді сумнівно, щоб глава виробників коньяку мав повноваження надати таке право».
Міжнародні договори, які захищають французьке «контрольоване зазначення походження», що обмежує географічні назви в брендингу, отримали юридичну вагу у Франції тільки в 1919 році, через кілька років після того, як вірмени запозичили заповітну назву «коньяк».
Мікаллеф вважає, що після вступу в силу коньячного застереження, на ринку бренді Вірменії навряд чи відбудуться серйозні потрясіння. Аналітик каже: «Використання терміну «коньяк» було подразником, на який Франція хотіла звернути увагу... Виплата Вірменії символічної суми – це просто рятувальний жест, щоб зберегти обличчя, тому не схоже, що Франція залякала вірменських виробників, щоб змусити їх підкоритися».
Одна з компаній, якої це торкнеться негайно, – це Єреванський завод шампанських вин, який з 1950-х років виробляє ігристе вино, назване на честь культового французького продукту. Крім ігристих вин, їхній веб-сайт www.armchampagne.am і назва компанії, мабуть, також повинні бути перейменовані відповідно до угоди з ЄС.
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