Вірменський «коньяк» знятий з продажу, оскільки ЄС обіцяє $ 3,5 мільйона, щоб відмовитися від цієї назви

Виробники вірменського бренді кажуть, що не знають, як саме продавати свої відмічені нагородами спиртні напої, відомі більшості споживачів як «коньяк», оскільки угода ЄС, що забороняє використання цього слова, вступає в силу.

Виробники вірменського коньяку повинні припинити називати свій напій «коньяк» до 2032 року в обмін на виплату в розмірі 3 мільйонів євро (3,5 мільйона доларів) в рамках угоди з ЄС, підписаної в Єревані 10 червня. Угода також передбачає, що виробники ігристого вина у Вірменії також повинні відмовитися від вживання терміну «шампанське» протягом чотирьох років.

Парламент Вірменії оголосив, що угода спрямована на «сприяння плавному та ефективному припиненню використання географічного позначення «коньяк» у Європейському Союзі для товарів, що походять з Республіки Вірменія, а також на підтримку розвитку нової назви вірменського «коньяку».

Угода може істотно вплинути на виробників коньяку у Вірменії, оскільки близько 7,5 відсотків – або 250 мільйонів доларів на рік – експорту кавказької країни складають «міцні напої».

У Росії, де продається близько 79 відсотків експорту вірменського бренді, кавказький спирт вважається елітним «коньяком», який набагато дешевше французького оригіналу. У московських магазинах більшість добре витриманих вірменських коньяків коштують щонайменше на 90 відсотків дешевше, ніж їхні французькі аналоги.