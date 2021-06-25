У Кремлі шкодують через відмову Брюсселя поновлювати саміти між ЄС і Росією

Російська влада «шкодує» через рішення Євросоюзу не поновлювати формат самітів із Росією. Про це речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив російським медіа 25 червня.

Таким чином Пєсков відповів на питання щодо реакції Кремля на це рішення.

«Президент Путін був і лишається зацікавленим у встановленні робочих відносин між Москвою та Брюсселем», – заявив він.

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Напередодні пройшов саміт Європейського Союзу, незадовго до початку якого канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон запропонували запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт із лідерами Євросоюзу у рамках перезапуску відносин із Кремлем.

Втім, за підсумками зустрічі 24 червня стало відомо, що пропозиція не отримала підтримки. Меркель, однак, зазначила, що інші формати діалогу з Росією «будуть досліджуватися».

Саміти між Росією та Європейським Союзом були зупинені після початку російської агресії проти України 2014 року.