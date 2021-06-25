Зеленський «був упевнений», що Лукашенко видасть Україні «вагнерівців»

Президент України Володимир Зеленський порівняв ймовірні плани захопити членів приватної військової компанії «Вагнер» із затриманням опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Таке порівняння він навів у розмові з ведучою «ТСН» Наталією Мосейчук, яка була оприлюднена 25 червня.

Зеленський згадав про операцію, відповідаючи на питання про голову свого Офісу президента Андрія Єрмака. За словами президента, він Єрмаку «довіряє».

«До пана Єрмака нуль питань у Служби безпеки України, української розвідки. Я йому довіряю. Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі, як посадили літак, чим все це закінчилося, чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції такі спецоперації призводять», – заявив голова держави.

Він висловив думку, що операція із затримання найманців не була «нашою операцією».

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«Я точно розумію , що ця ситуація, ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання – це правда. І те, що цього не відбулося, ще раз проводячи паралель із тим, що відбулося в Білорусі, я вважаю – слава Богу, що ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні», – додав він, не уточнивши, в чому полягав виявив такої суб’єктності.

Президент додав, що востаннє спілкувався з очільником білоруського режиму Олександром Лукашенком саме з приводу затриманих у Мінську «вагнерівців», коли вони були в Білорусі.

«Я подзвонив Олександру Григоровичу, я його попередив, сказав, що готовий передати йому всю інформацію, що стосується цих людей, ми вже розуміли, які там були прізвища, хто це такі... Тим не менш, він сказав мені по телефону: «Я розумію, дорогий Володимир Олександровичу, ти ж знаєш, як я до тебе ставлюсь, як Білорусь любить Україну, я не підведу, все буде нормально, тут у мене не все спокійно, я розберусь». Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць, цих «вагнерівців». Але потім відбулось те, що відбулось», – заявив Зеленський.

Зрештою затримані «вагнерівці» повернулися до Росії.

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29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

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За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».