Головне на ранок: Зеленський підписав санкції проти Фірташа, УЄФА скасував правило виїздного гола, ЄС відмовився від зустрічі з Путіним

Президент Володимир Зеленський підписав указ проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа, УЄФА скасував правило виїзного гола в матчах єврокубків, посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви, лідери країн ЄС відкинули ідею зустрічі з Путіним, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим тиші.

Зеленський підписав указ про санкції проти Фірташа, Фукса, соратників Путіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа, а також проти російських високопосадовців і олігархів. Серед запроваджених обмежень – блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

УЄФА скасував правило виїзного гола, яке діяло понад 55 років

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував правило виїзного гола в матчах єврокубків. Починаючи з осені цього року, в плей-офф клубних турнірів, що проводяться під егідою УЄФА, кількість м’ячів, забитих на чужому полі, не матиме значення. Якщо після закінчення основного часу рахунок матчу за сумою двох зустрічей буде рівний, то тоді будуть призначені два додаткові тайми по 15 хвилин, та, за необхідності, серія пенальті.

Посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви

Посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви 24 червня. «Повернувся сьогодні до Москви. Готовий працювати … з Росією для досягнення нашої мети – встановлення стабільних і передбачуваних відносин між нашими країнами», – процитував речник посольства Саллівана. Салліван виїхав з Росії в кінці квітня. 16 квітня, після того, як США оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії і про висилку російських дипломатів, МЗС Росії рекомендував Саллівану поїхати додому на консультації. Таку ж рекомендацію передав йому на зустрічі помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Лідери ЄС відмовилися від ідеї зустрічі з Путіним через протести сусідів Росії

Лідери країн Європейського союзу відкинули ідею проведення зустрічі з президентом Володимиром Путіним через протести з боку країн-членів, що межують з Росією. У заяві від 25 червня лідери зазначили, що «вивчать формати й умови діалогу з Росією», не згадавши про зустрічі на вищому рівні загалом або плани зустрічі з Путіним.

Минулої доби на Донбасі бойовики 14 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 24 червня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксували біля Новгородського, Південного, Шумів, Мар’їнки, Старогнатівки, Водяного, Невельського, Новотошківського, Красногорівки, Пісків, Майорську. Внаслідок обстрілів один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Бійця доправили у лікарню. Його стан – середньої тяжкості.