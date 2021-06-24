УЄФА скасував правило виїзного гола, яке діяло понад 55 років

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував правило виїзного гола в матчах єврокубків. Починаючи з осені цього року, в плей-офф клубних турнірів, що проводяться під егідою УЄФА, кількість м’ячів, забитих на чужому полі, не матиме значення.

Відтепер голи на виїзді не будуть мати додаткового значення в двоматчевих протистояннях. Якщо після закінчення основного часу рахунок матчу за сумою двох зустрічей буде рівний, то тоді будуть призначені два додаткові тайми по 15 хвилин. Якщо в додатковий час команди не заб’ють м’ячів або ж заб’ють однакову їх кількість, то для визначення переможця в парі буде призначатися серія 11-метрових.

Правило виїзного гола, коли при рівному рахунку у двоматчевому протистоянні в єврокубках до наступного раунду проходить команда, яка забила більше голів на виїзді, було введене в 1965 році.