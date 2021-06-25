Росія: Яшина зняли з виборів до Московської міської думи

Російський опозиціонер Ілля Яшин повідомив, що його зняли з виборів у Московській міській думі, визнавши «особою, причетною до екстремістської діяльності» через підтримку іншого опозиціонера Олексія Навального.

«Суд не розглядав мою справу. Ніяких доказів «екстремістської діяльності не представлено», – написав він у фейсбуці і заявив, що оскаржить в суді рішення виборчкому не допускати його на вибори.

Яшин впевнений, що було ухвалене політичне рішення не пускати його більше на жодні вибори, як помста за підтримку Навального.

За нещодавно ухваленим у Росії законом, прихильникам Навального, навіть тим, хто не працював в ФБК або штабах, не можна балотуватися на виборах будь-якого рівня – якщо їхні дії будуть визнані «підтримкою екстремістської організації».