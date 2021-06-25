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Росія: Яшина зняли з виборів до Московської міської думи

Яшин впевнений, що було ухвалене політичне рішення не пускати його більше на жодні вибори, як помста за підтримку Навального

Російський опозиціонер Ілля Яшин повідомив, що його зняли з виборів у Московській міській думі, визнавши «особою, причетною до екстремістської діяльності» через підтримку іншого опозиціонера Олексія Навального.

«Суд не розглядав мою справу. Ніяких доказів «екстремістської діяльності не представлено», – написав він у фейсбуці і заявив, що оскаржить в суді рішення виборчкому не допускати його на вибори.

Яшин впевнений, що було ухвалене політичне рішення не пускати його більше на жодні вибори, як помста за підтримку Навального.

За нещодавно ухваленим у Росії законом, прихильникам Навального, навіть тим, хто не працював в ФБК або штабах, не можна балотуватися на виборах будь-якого рівня – якщо їхні дії будуть визнані «підтримкою екстремістської організації».

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