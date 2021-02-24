У мерії Москви пообіцяли не заважати заходам на місці загибелі Нємцова

Мерія Москви пообіцяла не заважати проведенню жалобних заходів, запланованих в день смерті Бориса Нємцова на місці його вбивства – Великому Москворецькому мосту в центрі міста. Про це «Открытым медиа» розповіли члени оргкомітету маршу пам’яті Нємцова – глава ради муніципальних депутатів округу Красносельський Ілля Яшин і опозиціонер Дмитро Гудков, які в середу провели переговори з представниками влади міста.

З їхніх слів, єдиною умовою для проведення заходів з боку мерії стало дотримання санітарних норм усіма, хто збирається прийти на місце загибелі Нємцова.

Влада також назвала «непорозумінням» дії поліцейських, які минулого тижня зачистили меморіал Нємцова на Великому Москворецькому мосту, захистивши його парканами і затримавши волонтерів, які там чергували. Повідомляється, що в середу волонтери поновили меморіал і поліція в цей процес не втручалася.

Раніше оргкомітет маршу пам’яті Бориса Нємцова, який до пандемії коронавірусу щорічно проводили наприкінці лютого, відмовився від ідеї його проведення через ковідні обмеження і оголосив замість ходи покладання квітів на місці вбивства політика. Воно має відбутися 27 лютого з 13-ї по 17-ту годину дня. Також о 23:31, час, коли було вбито Нємцова, на мосту має відбутися хвилина мовчання.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Замовники вбивства досі не встановлені. Марші пам’яті Нємцова проходять в містах Росії щорічно. Перший марш відбувся на наступний день після вбивства політика. У ньому брали участь понад 50 тисяч чоловік.

Суд у справі про вбивство Нємцова засудив п’ятьох російських громадян, вихідців з Чечні, до тюремного ув’язнення з термінами від 11 до 20 років.