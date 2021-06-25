«Ми не можемо нагороджувати Путіна за політику конфронтації» – прем’єр Польщі

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російського президента Володимира Путіна «не можна нагороджувати» за його конфронтаційну політику. Такою була реакція польського прем’єра на пропозицію Франції й Німеччини провести саміт Росія – ЄС на найвищому рівні.

«Останнім часом замість заспокоєння ситуації між Росією й її сусідами доходить до чергових акцій провокаційного характеру, до чергових агресій», – написав Моравецький у твіттері.

Дискусія, що розгорнулася навколо пропозиції проведення саміту Росія – ЄС, свідчить про те, що «держави на сході ЄС дуже об’єднані і вказують на ризик, пов’язаний з агресивною політикою Росії по відношенню до її сусідів», наголосив польський прем’єр.

Як повідомляють ЗМІ, протягом дискусії пропозицію Німеччини і Франції щодо проведення саміту Росія – ЄС підтримали Австрія, Італія й Іспанія, натомість Польща, Литва, Латвія, Естонія, а також Данія, Швеція й Нідерланди висловилися проти.

Моравецький додав, що він і його колеги з інших країн вважають проведення саміту з Росією передчасним. На його думку, «немає сенсу нагороджувати Росію за її агресивну політику».

Напередодні пройшов саміт Європейського союзу, незадовго до початку якого канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон запропонували запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт із лідерами Євросоюзу в рамках перезапуску відносин із Кремлем.

Втім, за підсумками зустрічі 24 червня стало відомо, що пропозиція не отримала підтримки. Меркель, однак, зазначила, що інші формати діалогу з Росією «будуть досліджуватися».

Пізніше речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська влада «шкодує» через рішення Євросоюзу не поновлювати формат самітів із Росією.

Читайте також: «Все пройшло добре»: Україна, Молдова і Грузія презентували в Брюсселі «Асоційоване тріо»

У МЗС України обіцяли розібратися на рівні послів Німеччини і Франції щодо цієї ініціативи. Очільник МЗС Дмитро Кулеба, перебуваючи в Брюсселі, застеріг Євросоюз від поновлення самітів із Росією, назвавши це небезпечним відхиленням від санкційної політики блоку.

Саміти між Росією та Європейським союзом були зупинені після початку російської агресії проти України 2014 року.