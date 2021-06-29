В Україні за добу виявили 182 нові випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу зафіксували 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 10 дітей і троє медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 322 людей, одужали – 582, п’ятеро людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) і Дніпропетровській (8) областях.

Протягом доби провели 16,6 тисячі тестувань (методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли 2 234 463 людей, 52 300 – померли.