Кулеба про розрив Мінськом зв’язків з ЄС: білоруський народ належить до європейської сім’ї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що білоруський народ історично належить до європейської сім’ї народів. Він написав про це у твіттері пізно ввечері 28 червня, коментуючи заяву Міністерства закордонних справ Білорусі про намір розірвати зв’язки з Євросоюзом у відповідь на санкції.

«Можна заявити про вихід зі «Східного партнерства», але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка», – написав Кулеба.

Напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі».

Як повідомило МЗС Білорусі, під час зустрічі послові ЄС «була заявлена тверда позиція білоруської сторони про абсолютну неприйнятність застосування санкцій як інструменту тиску на суверенну і незалежну державу».

У відповідь на європейські санкції МЗС Білорусі заявило про кілька кроків:

Білорусь припиняє участь в ініціативі ЄС «Східне партнерство».

Білорусь починає реалізацію процедури припинення чинності Угоди про реадмісію з ЄС.

Крім того, Білорусь забороняє в’їзд до країни представникам європейських структур і особам із Євросоюзу, які сприяли запровадженню санкцій.

МЗС відкликало постійного представника Білорусі при ЄС для консультацій і рекомендувало постійному представникові ЄС у Мінську виїхати для консультацій до Брюсселю.

Оголошення МЗС Білорусі було зроблене через чотири дні по тому, як ЄС наклав додаткові широкі санкції на основні продукти білоруського експорту і на доступ країни до фінансів із ЄС у відповідь на «ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі і жорстоке придушення громадянського суспільства, демократичної опозиції і журналістів, а також на примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську 23 травня і пов’язаного з цим затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги».

Попередні пакети санкцій Євросоюзу і ширше санкцій Заходу щодо Білорусі були спрямовані проти чільних посадовців влади Лукашенка і низки державних організацій і компаній через жорстоке придушення владою країни опозиційних сил після минулорічних президентських виборів, оголошені результати яких про «перемогу» Лукашенка широко вважають сфальсифікованими і в Білорусі, і на Заході.