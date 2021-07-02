Прикордонники Литви вимагають оголосити надзвичайний стан через потік мігрантів із Білорусі – Delfi

У зв’язку зі зростанням потоку мігрантів з Білорусі Державна прикордонна служба Литви вимагає запровадження надзвичайного режиму. Про це повідомляє литовський новинний портал Delfi.

«Наш Центр надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству внутрішніх справ оголосити надзвичайну ситуацію на державному рівні», – заявив журналістам 2 липня заступник командира прикордонної служби полковник Антанас Мантвідас.

За його словами, це дозволить залучити додаткові сили, спростити процедури державних закупівель, а місцева влада повинна буде забезпечити приміщення для розселення мігрантів.

«Якщо минулого року у нас було близько 70 нелегальних мігрантів, то сьогодні їх 800, що в 11 разів більше. Більшість з них є громадянами Іраку, Ірану, Сирії, є й громадяни Білорусі», – заявив на пресконференції у п’ятницю заступник голови прикордонної служби Відас Махайтіс.

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Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс назвав ситуацію напруженою. За його словами, Олександра Лукашенко слід позбавити можливості обманним шляхом залучати нових людей, які мають намір незаконно потрапити до Європейського Союзу.

За словами голови литовського МЗС, можливо, що мігранти досягають кордону за допомогою режиму Лукашенка, але всіх, хто незаконно перетнув кордон ЄС, потрібно повертати туди, звідки вони прибули.

Офіційний Вільнюс звинувачує Білорусь у недбалості та навіть у сприянні перевезенню іноземців до литовського кордону. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білатейте заявила, що збільшення кількості мігрантів – це свідома політика білоруської влади проти Литви. Вона назвала те, що відбувається, початком гібридної війни.

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Раніше Лансбергіс у інтерв’ю Financial Times висловив версію, що білоруська влада цілеспрямовано переправляє мігрантів до кордону, заманюючи їх у країну пакетними пропозиціями державної туристичної агенції (наприклад, рейсом з Багдада чи Стамбула та поїздкою до литовського кордону).