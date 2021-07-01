Белтелерадіокомпанію виключили з Європейської мовної спілки

Європейська спілка телерадіомовлення (EBU) 30 червня виключила зі свого складу білоруську Белтелерадіокомпанію, повідомляє видання Tut.by із посиланням на спілку.

Белтелерадіокомпанія з 1 липня не зможе отримати доступ, зокрема, до таких сервісів EBU:

обмін новинним і музичним контентом;

права на трансляцію певних музичних і спортивних заходів;

правову, технічну і дослідницьку експертизи;

послуги із захисту інтересів.

У кінці травня EBU заморозила членство Белтелерадіокомпанії в організації, в тому числі через виробництво «відео, отриманого під примусом», і дала БТРК два тижні на відповідь.

«В останні тижні нас особливо занепокоїла трансляція інтерв’ю, явно отриманих під примусом. Ми також відстежували інші передачі Белтелерадіокомпанії з цього питання, і вони викликали інші серйозні і вельми виняткові побоювання», – йшлося в заяві спілки.

Європейська телерадіомовна спілка – найбільший у світі альянс національних організацій мовлення: в нього входить 115 членських організацій у 56 країнах і 31 партнер в Азії, Африці, Австралії та Америці. EBU керує системами обміну майже 2000 телевізійних програм і аудіовізуального контенту, охоплюючи аудиторію в понад мільярд людей по всьому світу, мовлячи більш ніж 160 мовами. EBU також є організатором конкурсів «Євробачення».