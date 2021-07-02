Лукашенко заявив про розкриття терористичних осередків, «замішані Німеччина, Україна, США, Польща і Литва»

Олександр Лукашенко заявив 2 липня на урочистих зборах на честь Дня Незалежності, що в Білорусі розкриті «сплячі» терористичні осередки, і що в цьому «замішані Німеччина, Україна, США, Польща і Литва».

«Сьогодні розкриті створені «сплячі» терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків – насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ», – заявив Лукашенко.

Він перерахував країни, які «в цьому замішані»: Німеччина, Україна, США, Польща і Литва.

Також Лукашенко наказав повністю закрити кордон із Україною, пов’язавши це зі значною, за його словами, кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі.

Раніше 2 липня Лукашенко заявив про завершення масштабної антитерористичної операції і заявив, що з нею нібито пов’язана Німеччина.

«Після сьогоднішнього закінчення заходів по лінії контррозвідки ми вже не якомусь Гайко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини, висунемо претензії, але самому канцлеру і декому з керівництва Німеччини», – заявив він.

Подробиць того, як саме причетна Німеччина, Лукашенко не повідомив. Представники уряду ФРН, Андреа Зассе з МЗС Німеччини та Мартіна Фіц з відомства федерального канцлера відмовилися коментувати заяви Лукашенка.

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