Лукашенко дозволив громадянам 73 країн без віз в’їжджати до Білорусі для вакцинації

Олександр Лукашенко підписав указ, що дозволяє громадянам 73 країн без віз в’їжджати до Білорусі для вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє МОЗ Білорусі, згідно з підписаним указом, безвізовий в’їзд для охочих зробити щеплення діятиме з 15 липня.

Іноземці, які прибули в Білорусь із цією метою, зможуть перебувати на території країни п’ять діб. При цьому для щеплення вакцинами, які потребують введення двох доз, необхідний інтервал у два-три тижні.

Вводити препарат від коронавірусу планують на платній основі в медичних організаціях, визначених МОЗ, йдеться в повідомленні відомства.

На даний час у Білорусі роблять щеплення російською вакциною «Спутнік V» і китайським препаратом Vero Cell.

Раніше Лукашенко називав пандемію «масовим психозом», у країні не запроваджували обмежень. Через відсутність карантину Білорусь продемонструвала високі темпи зараження коронавірусом.

Нині вакцинованих від хвороби громадян у Білорусі менше, аніж у будь-якій європейській країні. Станом на 25 червня з більш ніж дев’яти мільйонів населення, вакцину отримало менше ніж 4%.



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