США забороняють продаж авіаквитків до і з Білорусі

США заборонили продаж авіаквитків до і з Білорусі – у відповідь на дії влади країни, яка минулого місяця примусово посадила пасажирський літак у Мінську, що дозволило заарештувати опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

Міністерство транспорту США 29 червня видало розпорядження про заборону продажу авіаквитків до Білорусі, включаючи рейси з пересадками.

Розпорядження базується на рішенні Державного департаменту США про те, що через зміну маршруту літака Ryanair 23 травня «в інтересах зовнішньої політики США буде обмежено транспортні зв’язки між США та Білоруссю».

Розпорядження дозволятиме винятки для кожного конкретного випадку, якщо такі поїздки відповідатимуть інтересам США, в тому числі з міркувань гуманітарної чи національної безпеки.

Рішення вважають символічним кроком, оскільки пасажиропотік між США та Білоруссю обмежений.

Раніше влада США оголосила про призупинення дії двосторонньої угоди про повітряні відносини з Білоруссю 2019 року через інцидент із літаком Ryanair.

Минулого тижня США запровадили санкції проти 16 громадян Білорусі і п’яти установ. Серед останніх були, зокрема, Комітет державної безпеки, Головне управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією та Міністерство внутрішніх справ Білорусі.

Серед громадян Білорусі, проти яких застосовуються санкції США, зокрема: Іван Тертель, голова Комітету державної безпеки; Андрій Швед, генеральний прокурор; Наталія Ейсмонт, прессекретар Олександра Лукашенко.