Єврокомісія перед самітом «Східного партнерства» озвучила пріоритети подальшої співпраці

Європейська комісія та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель затвердили порядок денний щодо подальшого розвитку пріоритетів співпраці з країнами «Східного партнерства».

«Цей порядок денний базується на п’яти довгострокових цілях, в основі яких лежить стійкість, визначена на майбутнє «Східного партнерства» у березні 2020 року. Він буде підкріплений економічним та інвестиційним планом на суму 2,3 мільярда євро у вигляді грантів, дотацій та гарантій. Це допоможе також залучити до 17 мільярдів євро приватних інвестицій», – заявили в Єврокомісії.

В ЄС зазначили, що комплексний порядок денний спрямований на збільшення обсягів торгівлі, зростання робочих місць, інвестування у сферу зв’язку, зміцнення демократичних інститутів та верховенства права, сприяння справедливим, гендерно рівним та інклюзивним суспільствам.

«Східне партнерство» залишається головним у порядку денному Європейського союзу. Ми хочемо сформувати порядок денний, який відповідає безпрецедентним викликам і можливостям сьогодення та буде придатним для майбутнього. Основою нашої роботи буде просування демократії, належного врядування та верховенства закону, які є надзвичайно важливими для досягнення позитивних, конкретних результатів у нашій співпраці», – сказав Боррель.

Документ містить основні ініціативи для України:

Підтримка інноваційної та конкурентоспроможної економіки;

Економічна підтримка для сільських районів – допомога понад 10 000 малих фермерських господарств;

Покращення зв’язку шляхом модернізації пунктів перетину кордону;

Посилення цифрової трансформації – модернізація державної ІТ-інфраструктури;

Підвищення енергоефективності.

Саміт «Східного партнерства» відбудеться у грудні 2021 року.

Програма Європейського союзу «Східне партнерство» була започаткована 2009 року і має на меті наблизити Україну, Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію і Молдову ближче до ЄС. Водночас вона не містить чіткої перспективи вступу цих країн до Євросоюзу.

Із того часу Грузія, Молдова й Україна підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, у тому числі угоди про вільну торгівлю. Але деякі країни-члени Євросоюзу неохоче публічно обговорюють можливість долучення нових держав до ЄС.

Росія неодноразово висловлювалася проти програми «Східного партнерства», заявляючи, що зміцнення економічних зв’язків між Євросоюзом і її основними торговельними партнерами серед післярадянських держав може нашкодити інтересам Москви.