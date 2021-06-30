Продовження економічних санкцій ЄС проти Росії через Крим очікують 12 липня

Продовження економічних санкцій Євросоюзу проти Росії через анексію українського Криму очікується 12 липня, повідомляє 30 червня кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, рішення продовжити санкції підтримали посли ЄС. Воно має бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 12 липня.

25 червня лідери країн ЄС погодилися продовжити ще на пів року санкції проти Росії через Крим. Це підтвердив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Європейський союз після анексії Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Відтоді їх постійно продовжували.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.