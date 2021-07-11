Із виборцем у селі Варниця (молодий чоловік не назвався) біля однієї з виборчих дільниць розмовляла кореспондентка Молдовської служби Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа.
Виборець із Придністров’я хоче голосувати за «Івана» Додона – відео
Сьогодні, 11 липня, мешканці Придністров'я теж можуть голосувати на виборах до парламенту Молдови. З виборцем у селі Варниця (молодий чоловік не назвався) біля однієї з виборчих дільниць розмовляла кореспондентка Молдовської служби Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа. Для жителів Придністров’я на підконтрольній Кишиневу території відкрили 41 виборчу дільницю. (Відео Молдовської служби Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
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