МЗС не отримувало офіційних повідомлень про закриття кордону з Білоруссю – речник

Українська сторона не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода 2 липня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки», – зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що політика України спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який «заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права».

«Натомість, позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення. Переконані, що жодні абсурдні звинувачення та залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу та України як держави, що поважає та захищає права людей. Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би насамперед білоруський народ», – додав Ніколенко.

Олександр Лукашенко заявив 2 липня на урочистих зборах на честь Дня Незалежності, що в Білорусі розкриті «сплячі» терористичні осередки, і що в цьому «замішані Німеччина, Україна, США, Польща і Литва».

Також Лукашенко наказав повністю закрити кордон із Україною, пов’язавши це зі значною, за його словами, кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі.

Раніше 2 липня Лукашенко заявив про завершення масштабної антитерористичної операції і заявив, що з нею нібито пов’язана Німеччина.

Подробиць того, як саме причетна Німеччина, Лукашенко не повідомив. Представники уряду ФРН, Андреа Зассе з МЗС Німеччини та Мартіна Фіц з відомства федерального канцлера відмовилися коментувати заяви Лукашенка.

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