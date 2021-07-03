Литва повідомляє про затримання ще 116 нелегальних мігрантів з Білорусі

Влада Литви 3 липня повідомила про затримання ще 116 мігрантів, які незаконно перетнули кордон країни з Білоруссю.

Служба безпеки державного кордону Литви заявила 3 липня, що прикордонники застосували сльозогінний газ і попереджувальні постріли під час затриманням однієї групи мігрантів.

За останніми даними, кількість мігрантів, затриманих за останні два дні, склала 179 осіб. Всього цього року заарештували 938 осіб, які намагалися незаконно потрапити в Литву з Білорусі, що в 12 разів більше, ніж за весь минулий рік.

Напередодні, 2 липня, уряд Литви оголосив про запровадження надзвичайної ситуації на національному рівні через потік мігрантів через корон із Білоруссю.

Офіційний Вільнюс звинувачує Білорусь у недбалості та навіть у сприянні перевезенню іноземців до литовського кордону. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білатейте заявила, що збільшення кількості мігрантів – це свідома політика білоруської влади проти Литви. Вона назвала те, що відбувається, початком гібридної війни.