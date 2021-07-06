Слідом за Литвою: у Польщі виявили 40 нелегальних мігрантів з території Білорусі

Польські прикордонники затримали 40 осіб за перетин польсько-білоруського кордону з порушенням чинних норм, повідомляє прикордонна служба Польщі.

За повідомленням, прикордонний патруль в околицях Бабі-Гури Гайнівського повіту затримав іноземців без документів для в’їзду з Польщі, які незаконно перетнули кордон. Всі 40 людей є громадянами Афганістану, з них шестеро дітей, 21 чоловік і 13 жінок.

Згідно з рішенням суду, іноземців розмістили у центрі для мігрантів.

Дотепер скарги з Білорусі щодо незаконного перетину кордону надходили з Литви. Кількість мігрантів, затриманих на литовсько-білоруському кордоні, перевищила торішню в 16 разів. У країні введено надзвичайний стан через різке збільшення нелегальної міграції з Білорусі.

Читайте також: Литва повідомляє про затримання ще 116 нелегальних мігрантів з Білорусі

Литва звинувачує білоруську владу у сприянні нелегальній міграції до Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, коментуючи кризу, написав у своєму твітері 2 липня:

«Лукашенко намагається перетворити міграцію на зброю, щоб послабити наші санкції. Надзвичайний стан чи ні – це не пройде!».

Того ж дня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Вільнюса заявила, що приплив нелегальних мігрантів до Литви з Білорусі є політично вмотивованим.