Офіс Тихановської отримав дипломатичний статус у Литві

Офіс лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської отримав дипломатичний статус у Литві, повідомило литовське міністерство закордонних справ 5 липня.

Згідно з рішенням міністра Габріеліуса Ландсбергіса, дипломатичне представництво очолюватиме Світлана Тихановська.

«Це рішення ілюструє тривалу підтримку Литвою неурядових організацій та громадянського суспільства в Білорусі. Це рішення було ухвалене на тлі тривалих репресій і насильства режиму Лукашенка проти народу Білорусі, який бореться за свої права та свободи, а також демократичне майбутнє своєї країни», – заявив Ландсбергіс.

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Міністр висловив надію, що надання дипломатичного статусу допоможе демократичним силам Білорусі «бути почутими за кордоном».

Тихановська подякувала Литві за підтримку білорусів.

«Білорусь – це не Лукашенко, а білоруський народ. І тепер це визнано офіційно», – йдеться в її коментарі.

Чехія 29 червня повідомила про відкриття офісу білоруської опозиції в Празі. До того Литва та Польща повідомилі про аналогічне рішення.

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