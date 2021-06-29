Чехія відкриває в Празі офіс білоруської опозиції

Чеська влада погодилася відкрити в Празі офіційний офіс білоруської опозиції, яка зазнає репресії у Білорусі. Про це 28 червня повідомив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек.

«Білоруська опозиція має і матиме безсумнівну підтримку Чеської Республіки», – заявив він у своєму твітері.

Таке рішення Прага ухвалила за кілька тижнів після того, як місто відвідала лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська.

Директор Центру європейських цінностей для політики безпеки в Празі Якуб Янда назвав це рішення «нагадуванням про 1920-ті, коли продемократичні росіяни знайшли безпечний притулок у Празі».

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Опозиційний рух Білорусі вже має такі офіси в Литві та Польщі.

Напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і заявило про вихід зі Східного партнерства, а також рекомендувало йому виїхати до Брюсселю для консультацій.