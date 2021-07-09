Парламентарі України, ЄС, Великої Британії та США закликають зупинити рейси з мігрантами до Білорусі

Голови комітетів закордонних справ парламентів низки європейських країн і Сполучених Штатів опублікували заяву щодо ситуації з мігрантами на білорусько-литовському кордоні. Автори заяви назвали дії офіційного Мінська «контрабандою людей».

Представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Ірландії, Чехії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України закликають заборонити польоти мігрантів до Білорусі та запровадити санкції проти осіб та організацій, причетних до торгівлі людьми.

У заяві прямо наголошується, що переміщення мігрантів на територію Європейського Союзу «організовується державою». Одним з тих, хто опублікував заяву, був депутат Сейму Латвії Ріхардс Колс.

«Ми закликаємо до спільної боротьби, спрямованої на припинення торгівлі людьми по всьому ЄС, в тому числі підтримки Frontex, управління кордонами та візового документу, Європейського бюро надання притулку та інших національних та міжнародних відомств, які можуть підтримати Литву чи інші держави, на які спрямований цей незаконний напад режиму Лукашенко», – йдеться у заяві.

Політики також сподіваються вирішити проблеми з мігрантами за посередництва Європейського Союзу та НАТО у співпраці з урядами Туреччини та Іраку, звідки приїздить більшість мігрантів, яких використовує Лукашенко.

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Приплив мігрантів з білоруської сторони триває попри те, що з 2 липня співробітники Європейського агентства прикордонної охорони Frontex допомагають місцевим прикордонникам у патрулюванні литовського кордону. Окрім них, до прикордонних з Білоруссю районів були відряджені службовці інших підрозділів прикордонної служби Литви та виділені спеціальні технічні ресурси для захисту.

7 липня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шиманіте підтвердила намір уряду побудувати стіну на кордоні з Білоруссю. На це піде 40 мільйонів євро.