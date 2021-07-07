Посольство Білорусі звернулося до МЗС щодо посилення охорони його будівлі в Києві

Посольство Білорусі в Україні відправило ноту протесту на адресу Міністерства закордонних справ України через «недостатні заходи» з боку української сторони в питанні гарантування безпеки білоруського дипломатичного представництва в Києві.

«Попри неодноразове звернення білоруської сторони в Міністерство закордонних справ з метою посилити заходи щодо гарантування безпеки білоруського диппредставництва, 07.07.2021 в ході проведення санкціонованого мітингу членами білоруської діаспори біля Посольства Білорусі радикальними елементами з числа громадян України було скоєно напад на учасників акції, в результаті якого низка осіб, в тому числі представники Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У білоруському посольстві кажуть, що в результаті інциденту двох осіб затримали.

«Виходячи з аналізу обставин скоєного інциденту, можна зробити висновок про його цілеспрямований і заздалегідь спланований характер. Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб вказаний інцидент в найкоротші терміни був розслідуваний правоохоронними органами України, ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію, винні особи понесли справедливе покарання, а українською стороною були вжиті вичерпні заходи щодо недопущення подібних інцидентів біля білоруської дипломатичної місії. Білоруська сторона розглядає ці обставини як безпосередню загрозу безпеці Посольства Республіки Білорусь в Україні та його персоналу», – йдеться в повідомленні.

Що то була за «санкціонована» акція і чому вона була присвячена у білоруському посольстві не вказали. Поліція наразі не коментувала інцидент. Радіо Свобода намагається отримати коментар у правоохоронців.