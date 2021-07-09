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Білорусь: захисника засудженого до 14 років ув’язнення Бабарика виключили з колегії адвокатів

Бабарика засуджено до 14 років колонії

Дисциплінарна комісія Мінської міської колегії адвокатів виключила з колегії Дмитра Лаєвського – адвоката колишнього кандидата у президенти Білорусі і ексглави «Белгазпромбанку» Віктора Бабарика, засудженого до 14 років колонії у справі про отримання хабара.

Адвокат розповів, що дисциплінарне провадження відкрили 2 липня через те, що під час судових дебатів на захист Бабарика юрист «обґрунтував невинуватість інших обвинувачених».

«Виступаючи в судових дебатах, я попросив виправдати людей, чиє вимушена згода з обвинуваченням використовується для незаконного кримінального переслідування Віктора Бабарика. Я заперечив проти позицій цих обвинувачених, вказав на наявність у них мотивів для самообмови, обґрунтував відсутність злочину в діях цих обвинувачених і попросив їх виправдати (а їх захисники з цим не згодні)», – написав адвокат.

За словами Лаєвського, його висловлювання назвали такими, що суперечать позиції самих обвинувачених та їхніх захисників. «А мої аргументи про невинуватість тих обвинувачених і оспорювання доводів, озвучених їхніми захисниками, розцінили як «оцінку позиції та роботи інших адвокатів в присутності їхніх клієнтів», – додавав адвокат Бабарика.

24 березня стало відомо, що рада колегії адвокатів почала дисциплінарне провадження щодо адвоката Дмитра Лаєвского за пост у фейсбуці. Пізніше адвокату оголосили догану.

«Приводом став пост у фейсбуці на тему моєї незгоди з проєктом змін до законодавства про адвокатуру», – сказав тоді захисник Бабарика.

Віктор Бабарико, колишній очільник російського «Белгазпромбанку», був заарештований у червні 2020 року після того, як заявив про намір балотуватися в президенти.

За три дні до арешту білоруська влада взяла під контроль банк і затримала кількох чільних менеджерів фінансової установи за звинуваченням в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей.

Лукашенко був оголошений переможцем виборів у серпні 2020 року. Це спричинило протести десятків тисяч білорусів, які вважають, що голосування було сфальсифікованим. Демонстрації тривали кілька місяців, протестувальники вимагали відставки Лукашенка та проведення нових виборів.

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