Євросоюз вимагає від Мінська негайного звільнення Віктора Бабарика

Європейський союз вимагає «негайного і безумовного звільнення» білоруського політика Віктора Бабарика і всіх затриманих журналістів та осіб, які потрапили за ґрати за те, що захищали свої основоположні права.

В оприлюдненій 6 липня заяві речника Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) Петера Стано наголошується, що Віктор Бабарико, засуджений до 14 років в’язниці, утримувався під вартою з червня 2020 року «лише тому, що намагався реалізувати своє політичне право брати участь у президентських виборах в серпні 2020 року як кандидат».

У Євросоюзі заявляють, що цей вирок є лише одним зі щонайменше 125 несправедливих і довільних вироків, нещодавно ухвалених у результаті політично мотивованих судових процесів. Ці процеси часто проводилися непублічно і без дотримання належних процедур, ідеться в заяві.

Євросоюз вважає, що режим у Мінську «має зупинити репресії та несправедливість і притягнути винних до відповідальності». У Брюсселі далі закликають до всеосяжного політичного діалогу з представниками демократичної опозиції та громадянського суспільства. Такий діалог міг би, за сприяння ОБСЄ, вести до нових, вільних і справедливих виборів, вважають у керівництві Євросоюзу.