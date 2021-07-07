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Євросоюз вимагає від Мінська негайного звільнення Віктора Бабарика

Політик Віктор Бабарико (на фото) перебуває за ґратами вже 13 місяців

Європейський союз вимагає «негайного і безумовного звільнення» білоруського політика Віктора Бабарика і всіх затриманих журналістів та осіб, які потрапили за ґрати за те, що захищали свої основоположні права.

В оприлюдненій 6 липня заяві речника Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) Петера Стано наголошується, що Віктор Бабарико, засуджений до 14 років в’язниці, утримувався під вартою з червня 2020 року «лише тому, що намагався реалізувати своє політичне право брати участь у президентських виборах в серпні 2020 року як кандидат».

У Євросоюзі заявляють, що цей вирок є лише одним зі щонайменше 125 несправедливих і довільних вироків, нещодавно ухвалених у результаті політично мотивованих судових процесів. Ці процеси часто проводилися непублічно і без дотримання належних процедур, ідеться в заяві.

Євросоюз вважає, що режим у Мінську «має зупинити репресії та несправедливість і притягнути винних до відповідальності». У Брюсселі далі закликають до всеосяжного політичного діалогу з представниками демократичної опозиції та громадянського суспільства. Такий діалог міг би, за сприяння ОБСЄ, вести до нових, вільних і справедливих виборів, вважають у керівництві Євросоюзу.

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