У Мінську оголосили вирок у справі проти ексбанкіра Бабарика – 14 років за ґратами

Вирок у справі проти колишнього білоруського банкіра Віктора Бабарика оголошений у Мінську 6 липня. Прокурор Сергій Гіргель просив суд визнати Бабарика винним за звинуваченням у хабарництві та відмиванні грошей та засудити до 15 років позбавлення волі, суд скоротив цей термін до 14 років за ґратами.

Під час останнього слова 28 червня Бабарико заявив суду, що звинувачення у корупції проти нього сфабриковані.

«Я не можу визнати вину за злочин, якого я не вчиняв. Мені ні за що не соромно, тому що я не зробив нічого незаконного, нічого навіть близького до чогось незаконного. Я впевнений, що був завжди чесний і ніколи не проводив жодної діяльності, що порушувала білоруське законодавство», – сказав Бабарико.

Віктор Бабарико, колишній очільник російського «Белгазпромбанку», був заарештований у червні 2020 року після того, як заявив про намір балотуватися в президенти.

За три дні до арешту білоруська влада взяла під контроль банк і затримала кількох чільних менеджерів фінансової установи за звинуваченням в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей.

Лукашенко був оголошений переможцем виборів у серпні 2020 року. Це спричинило протести десятків тисяч білорусів, які вважають, що голосування було сфальсифікованим. Демонстрації тривали кілька місяців, протестувальники вимагали відставки Лукашенка та проведення нових виборів.

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