Литва: пресконференцію за участі прем’єра Іспанії перервали через російський військовий літак

Пресконференція за участю голови уряду Іспанії Педро Санчеса та президента Литви Гітанаса Науседи була перервана через російський військовий літак. Інцидент стався на військово-повітряній базі НАТО в місті Шяуляй на півночі Литви.

Під час виступу Науседи, до Санчеса підійшов представник розміщеного на базі іспанського контингенту, після цього конференція була перервана. Як повідомляє іспанська газета El Mundo, причиною стала поява невпізнаного російського літака над Балтійським морем.

Після сигналу тривоги в приміщенні, де проходила пресконференція, з’явилися військові, які почали готуватися до вильоту. Через появу російського літака підняли у повітря два іспанські винищувачі.

Іспанські військові, розміщені на базі на основі ротації, мали супроводити російський літак. Взявши слово, Педро наголосив на важливості участі Іспанії в оборонних діях країн НАТО.

Російське міністерство оборони інцидент не коментувало.