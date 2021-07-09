Литва повідомляє про будівництво загорожі проти мігрантів на кордоні з Білоруссю

Литва повідомила, що почала будувати загорожу на своєму кордоні з Білоруссю у зв’язку з масовим напливом нелегальних мігрантів, які перебираються через кордон із тієї країни – на думку Вільнюса, внаслідок спланованої операції Мінська для помсти за західні санкції.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби Литви Ґедрюс Мішутіс, загорожу з колючого дроту вздовж кордону почали будувати військові. Частина кордону пролягає в густих лісах, де контроль за ним ускладнений.

Як додала міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте, після завершення будівництва вартістю в 41 мільйон євро загорожа перекриє близько 550 кілометрів із загалом майже 680 кілометрів лінії литовсько-білоруського кордону.

За словами литовських посадовців, лише за останні трохи більш ніж два місяці до Литви з Білорусі нелегально дісталися понад 1500 осіб – удвадцятеро більше, ніж за весь 2020 рік.

Раніше Олександр Лукашенко пообіцяв відкрити дорогу на Захід «мігрантам і наркотикам» на тлі нового протистояння після того, як 23 травня його влада з застосуванням бойової авіації змусила приземлитися в Мінську рейс авіакомпанії Ryanair із Афін до Вільнюса.

Офіційний Мінськ продовжує наполягати, що рішення було продиктовано необхідністю перевірити повідомлення про бомбу, яка нібито була на літаку, – надіслане, як з’ясувалося, тільки через пів години після того, як про нього вперше заявили мінські диспетчери.

Білоруська опозиція і західні країни вважають, що авіаційний інцидент було штучно створено саме задля арешту опозиційного білоруського блогера і журналіста Романа Протасевича і його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги.

Після інциденту Брюссель заборонив білоруській національній авіакомпанії «Белавіа» здійснювати польоти в повітряному просторі ЄС і посадку в аеропортах ЄС; до заборони від 4 червня білоруська компанія мала пряме сполучення з двома десятками аеропортів Європи.

Крім того, Євросоюз і низка окремих країн запровадили проти влади Білорусі подальші чутливі санкції. Країни Балтії були одними з найрішучіших супротивників дій Лукашенка і стали на захист лідерів білоруської опозиції, які зазнають жорстоких репресій.

26 травня у промові перед парламентом і членами свого найближчого оточення Лукашенко сказав: «Ми зупиняли наркотики і мігрантів. Зараз нехай вони самі їх їдять і ловлять».

Офіційний Вільнюс звинувачує Білорусь у недбалості і в прямому сприянні перевезенню іноземців до литовського кордону. Міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте заявляла, що збільшення кількості мігрантів – це свідома політика білоруської влади проти Литви. Вона назвала те, що відбувається, початком гібридної війни.