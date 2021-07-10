Тихановська заявила про зустріч із Зеленським у Литві

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська повідомила, що мала неформальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту українського лідера до Литви. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню «Сегодня», оприлюдненому 10 липня.

«Так, ми на зв'язку, звичайно, з представниками уряду України. Я одного разу зустрічалася онлайн із паном Кулебою, позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві», – розповіла Тихановська.

Вона вказала, що офіційних зустрічей «не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України».

«Ви прийняли стільки білорусів – десятки тисяч білорусів. Допомагає Україна і з працевлаштуванням, і з легалізацією білорусів... І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує, що Україна – з білоруським народом», – вважає опозиціонерка.

Президент України Володимир Зеленський 6–7 липня перебував в Литві з робочим візитом.