МЗС засуджує катування українця в Білорусі – речник

Міністерство закордонних справ України засуджує катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка. Про це повідомив коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«Рішуче засуджуємо катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині. Українські дипломати були на постійному зв’язку із Павлом після його звільнення і надали йому сприяння безпечно залишити територію Білорусі», – заявив Ніколенко.

Він додав, що МЗС закликає владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити усіх політичних в‘язнів та ґарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини.

«Рекомендуємо також українцям зважувати ризики при плануванні поїздок до Білорусі», – додав Ніколенко.

Павла Рабешка, українця, який має посвідку на проживання в Білорусі, затримали 3 липня близько 17:00 в Столині.

За даними правозахисного центру «Весна», того дня п’ятеро силовиків провели обшук в будинку хлопця. Після цього у Павла конфіскували телефон і відвезли в невідомому напрямку. Причина затримання залишилася невідомою. Рабешка звільнили того ж дня.

Родичам про місце перебування чоловіка не повідомили. Протягом шести годин співробітники КДБ допитували Рабешка із застосуванням фізичної сили. За словами Павла, його кілька разів били по голові, тілу, душили і кидали в туалет, а також погрожували і ображали.

Павло Рабешко заявив, що зафіксував усі сліди побиття.