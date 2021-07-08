Уряд пропонує РНБО застосувати на три роки санкції до 52 фізосіб Білорусі – розпорядження

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування терміном на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Республіки Білорусь. Про це йдеться в розпорядженні уряду від 7 липня із сьогодні опублікованим додатком зі списком з понад пів сотні осіб.

Згідно з документом, схвалити та внести пропозиції РНБО пропонується в місячний термін.

Усього пропонується застосувати санкції та обмеження щодо 52 фізичних осіб Республіки Білорусь.

Серед санкцій: заборона в’їзду і транзиту через територію України, а також блокування активів.

До переліку фізосіб, щодо яких пропонується застосувати санкції, потрапили старший син Олександра Лукашенка Віктор, голова «Адміністрації президента Республіки Білорусь», голова Конституційного суду Білорусі, помічники Лукашенка, його речниця, представники керівного складу МВС Білорусі, керівники спецпризначенців, білоруського КДБ і Слідчого комітету. У списку також голова ЦВК, кілька членів відомства та інші.

З повним переліком можна ознайомитися ТУТ.

У розпорядженні вказується, що рішення українського уряду пов’язане з рішенням Ради ЄС про «запровадження обмежувальних заходів до фізичних осіб, причетних до фальсифікацій результатів президентських виборів у Республіці Білорусь, а також до осіб, причетних, зокрема, до порушень Загальної декларації прав людини, залякувань, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримань, у тому числі громадян України, з метою захисту національних інтересів України».

Країни Заходу застосували щодо Білорусі санкції, зокрема проти чільних посадовців влади Олександра Лукашенка і низки державних організацій та компаній через жорстоке придушення владою країни опозиційних сил після минулорічних президентських виборів, оголошені результати яких про «перемогу» Лукашенка широко вважають сфальсифікованими і в Білорусі, і на Заході.