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Новини | Міжнародні

Уряд України пропонує персональні санкції через придушення протестів у Білорусі

Ідеться про застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших санкцій

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Республіки Білорусь. Рішення ухвалене на засіданні уряду 7 липня.

Ідеться про застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших санкцій. Перелік підсанкційних осіб в уряді не оприлюднили.

Це рішення пов’язане з рішенням Ради ЄС від 2 жовтня та від 6 листопада 2020 року про запровадження санкцій до фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, зокрема, громадян України.

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