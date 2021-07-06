Білорусь скасувала дозвіл на трансляцію телеканалів «KVARTAL TV» та UA

Міністерство інформації Білорусі анулювало дозвіл на трансляцію в країні двох українських телеканалів – UA і «KVARTAL TV». Про це сайт білоруського міністерства повідомив 6 липня.

Білоруська влада вказує, що причиною для ухвалення рішення є «порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ».

«В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, не заявлена при отриманні дозволів на мовлення», – йдеться у заяві.

У червні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виключила з переліку іноземних програм, дозволених до ретрансляції, білоруський канал «Білорусь 24».

Державний білоруський канал «Білорусь 24» мовив в Україні на основі дозволу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 23 липня 2015 року.