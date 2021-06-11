Мінськ звинуватив Україну в «зачистці інформаційного поля» через заборону каналу «Білорусь 24»

Міністерство інформації Білорусі розкритикував рішення української Нацради з питань телебачення і радіомовлення заборонити ретрансляцію державного білоруського каналу «Білорусь 24», передає білоруська служба Радіо Свобода.

У своїй заяві відомство назвало рішення українського регулятора «черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ».

«Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення демонструє перекручене розуміння українським керівництвом свободи слова і є продовженням кампанії на зачистку інформаційного поля від невгодних ЗМІ», – йдеться в заяві.

Міністерство порівняло заборону білоруського каналу із припиненням мовлення каналів «112 Україна», Zik і NewsOne, які належать народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» і потрапили під санкції РНБО.

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Відомство також заявило про нібито «численні факти цензури, тиску та розправи над опозиційними медіа» в Україні.

Напередодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виключила з переліку іноземних програм, дозволених до ретрансляції, білоруський канал «Білорусь 24».

Причиною стала трансляція каналом контенту за участю осіб, яких у Україні визнали такими, що загрожують національній безпеці. Крім того, в ефірі каналу батальйон «Донбас», який входить до складу Національної гвардії, назвали «карательним», а також лунали висловлювання, які Нацрада розцінила як розпалювання міжнаціональної ворожнечі.