Нацрада призначила штрафи «4-му каналу» та каналу «Наш» за мову ворожнечі

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила низку санкцій кільком телеканалам – про ці рішення регулятор повідомив за результатами засідання 10 червня.

Зокрема, Нацрада призначила дві перевірки і два штрафи каналові «Наш». Перевірки пов’язані з висловлюваннями в ефірі каналу ексміністерки юстиції Олени Лукаш та Андрія Пальчевського.

Лукаш, згідно з листом Служби безпеки України, в ефірі каналу виголошувала твердження, які могли містити «ознаки прихованого заклику до агресивних дій та зміни конституційного ладу».

Перевірка за висловлювання Андрія Пальчевського пов’язана з ефіром від 7 травня. Як зазначає регулятор, під час ефіру в розмові між гостем ефіру і ведучим Максимом Назаровим лунали висловлювання, які мають ознаки розпалювання національної ворожнечі.

«Приміром, висловлювалися думки, в яких були звинувачення мешканців етнічної групи Галичини у нав’язуванні іншим територіям України власного історичного бачення розвитку України, негативному впливі на суспільство, державу та протиставлення Галичини іншим територіям України», – зазначають у Раді.

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Канал також отримав два штрафи на загальну суму в понад 224 тисяч гривень. Один зі штрафів пов’язаний із заявами в ефірі народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Рабіновича, який звинуватив українську владу у «фашизмі». Регулятор також звернув увагу на те, що парламентар порушив принцип презупції невинуватості, назвавши активіста Сергія Стерненка «вбивцею» попри відсутність відповідного рішення суду.

Другий штраф пов’язаний із заявами екснародного депутата Євгена Балицького, який в ефірі «поширював твердження і наративи пропаганди Російської Федерації про «зовнішнє управління» в Україні».

Крім того, Нацрада виявила ознаки спроб викривити історичні факти у коментарях Балицького щодо розстрілів у Бабиному Яру, формулюванні «так званий Голодомор» та запереченні значення подій Революції гідності. Регулятор звернув увагу, що ведучі не реагували на ці висловлювання.

«Під час засідання Національної ради були присутні головний редактор телеканалу «Наш» Андрій Шатров і ведучий програм Артем Нікіфоров, які заявили, що на їхню думку, Національна рада, ухвалюючи рішення щодо цього ефіру, чинить тиск на телеканал і на журналіста. Мовляв, висловлені в ефірі думки гостя, є його особистим баченням. Артем Нікіфоров повідомив, що він позиватиметься до суду на регулятора», – повідомляє Нацрада.

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З іншого боку, в лютому Рада отримала листа від СБУ щодо висловлювань ведучого «4-го каналу» Остапа Дроздова. В ході перевірки члени виявили, що висловлювання Дроздова містять «ознаки пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх ідеології та переконань, а також елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті».

Це стосувалося, зокрема, коментарів Дроздова щодо глядачів телеканалів «112 Україна», ZIK, та Newsone, на які наразі накладено санкції РНБО.

«Порівнюючи глядачів зазначених каналів з біологічними організмами («одноклітинні», «амеби», «інфузорії-туфельки», «одноклітинні тилові щури», «істоти з курсу біології за 6 клас, третя чверть»), О. Дроздов принижує людську честь і гідність значної частини українського суспільства, стигматизує їхні характеристики, що потенційно становить загрозу порушенню громадського порядку та національній безпеці України в умовах агресії Російської Федерації проти України», – виснували в Нацраді і призначили каналові штраф на понад 114 тисяч гривень.

Голова Нацради Ольга Герасим’юк порадила телеканалу провести бесіду з журналістами та редакторами про необхідність «шанувати громадян України».

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Київський канал «Максі-ТВ» пройде перевірку через висловлювання екслідера Комуністичної партії Петра Симоненка на адресу Збройних сил України, правоохоронних органів, керівництва країни та Православної церкви України, які регулятор розцінює як «дискримінаційні, образливі та провокаційні».

Також Нацрада призначила перевірку львівському каналу «НТА» за висловлювання екснародного депутата Олега Барни в програмі «Говорить великий Львів». У регуляторі звернули увагу на висловлювання Барни щодо походження президента Володимира Зеленського, якого він назвав «бракованим євреєм».

«У цій розмові наявні ознаки стигматизації та провокування негативного ставлення до частини євреїв незалежно від місця їхнього проживання, а отже, ознаки ксенофобії та мови ворожнечі. Незважаючи на те, що упродовж ефіру ведучі цього ток-шоу Віталій Крутяков та Наталія Струк закликали гостей та експертів бути толерантними і не переходити на особистості, однак вони не зауважили, що не можна ображати осіб за ознаками належності до певної нації. Під час повторної трансляції працівники телерадіоорганізації мали можливість внести зміни до цієї передачі, але не скористалися такою можливістю», – зазначили в пресслужбі Ради.

У травні 2021 року Нацрада призначила штрафи каналам «Наш», «112 Україна» і NewsOne за розпалювання ворожнечі.